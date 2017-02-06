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Порошенко подписал важный «транспортный» закон

06.02.2017 14:42
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Порошенко подписал важный «транспортный» закон

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение электронного билета во всех видах общественного транспорта. Об этом говорится на странице законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" на сайте Верховной Рады, передает Апостроф.

Согласно указанной информации, законопроект возвращен в парламент с подписью президента 3 февраля.

Рада приняла законопроект 17 января. Полномочия по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте возлагаются на местные органы власти.

В Киеве планируют внедрить электронный билет до конца 2017 года. А во Львове электронный билет 24 января ввели на одном из трамвайных маршрутов города.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, закон, Порошенко
 
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