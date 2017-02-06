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Повышение тарифов: кто взбунтуется против министра Омеляна
В то время как Министерство инфраструктуры планирует дважды повысить тарифы на железнодорожные перевозки, большинство поездов не пригодны для использования
Такое мнение Politeka высказал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов. По его словам, пассажирский сегмент железнодорожных поездок находится в крайне удручающем состоянии.
«Изношенность пассажирских вагонов лично я оцениваю в 90%. Фактически, пригодных для перевозок людей поездов, нет. При нынешней экономической ситуации, «Укрзализныця» является перевозчиком почти половины населения страны. Где людям брать деньги? Это вынудит людей пересаживаться на маршрутки, также это подтолкнет рынок автомобильных перевозок к организации теневого сектора. Другими словами, это целый клубок проблем, которые решить не так просто. Повышение стоимости проезда – это самый простой способ получить доходы. Но может надо перестать издеваться над людьми?», — считает Наумов.
«Многие говорят о личностном характере, хотя есть предположение, что это сугубо профессиональное противостояние. Также не стоит забывать о политическом факторе, так как они относятся к разным сферам влияния», — отметил Наумов.
По словам эксперта, повышение тарифов станет настоящим ударом для промышленников.
Наумов также сообщил, что у министра инфраструктуры Владимира Омельяна продолжается жесткое противостояние с главой «Укрзализныци» Войцехом Бальчуном.
«Многие говорят о личностном характере, хотя есть предположение, что это сугубо профессиональное противостояние. Также не стоит забывать о политическом факторе, так как они относятся к разным сферам влияния», — отметил Наумов.
Напомним, ранее на сайте Министерства инфраструктуры появился проект приказа Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.
Планируется, что цены вырастут дважды, в апреле и октябре. Так, с 1 апреля билеты могут подорожать на 10% в поездах внутреннего сообщения, а с 1 октября — еще на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов «Интерсити+»).
В то же время в сети появились снимки, на которых один из пассажиров Укрзализныци продемонстрировал снег прямо в вагоне. Происходящее он охарактеризовал, как издевательство и предложил «скинуть с обрыва» представителей Мининфраструктуры.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, повышение тарифов
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