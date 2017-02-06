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Россия может сама отказаться от Крыма
Содержание оккупированного полуострова Крым обходится России очень дорого, потому есть вероятность, что через некоторое время Кремль от него откажется. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу", передает УНИАН.
"Конечно, России это обходится очень дорого, но я думаю, что Путин, когда затевал эту авантюру, рассчитывал на то, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией. Но этого не получилось", - говорит политик.
Джемилев подчеркнул, что при помощи пропаганды на захвате Крыма Путин построил колоссальный псевдопатриотизм.
"Отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично", - считает нардеп.
При этом он отметил, что санкции наносят мощный удар по экономике РФ: "Если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами".
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым
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