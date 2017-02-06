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Скандал з Охтирською психлікарнею дістався потойбічного світу
Резонанс навколо Сумської обласної спеціалізованої психлікарні №2 вже не просто охопив всю країну, а дістався навіть потойбічного світу. Так, в рамках слідства заплановано відкрити могили 8 тіл душевнохворих, щоб спробувати визначити причину смерті людей.
До такого кроку правоохоронців підштовхнули шокуючі показники смертності в медзакладі: лише за грудень померли семеро, ще однієї жінки не стало через ускладнення пневмонії декілька тижнів тому. Правоохоронці намагаються з’ясувати чи не був пов’язаний мор людей через ускладнення пневмонії, яке могло статися через занадто низьку температуру в медзакладі та недбальство з боку лікарів.
За словами заступника керівника Охтирської місцевої прокуратури в Сумській області Володимира Шилова, головною причиною того, що протягом місяця в медзакладі сталося вісім смертей може стати загострення пневмонія, захворіти на яку люди могли через занадто низьку температуру, що могло статися через недбальство керівництва лікарні. Експертиза має пролити світло на ситуацію, після всіх необхідних оглядів тіл померлих вони будуть знову поховані на тому ж місці, а всі могили приведені у належний стан.
Нагадаємо, скандал навколо психлікарні, що на Охтирщині, розгорівся 13 грудня, коли у обласному управлінні охорони здоров’я довідалися про низьку температуру в палатах та не належне ставлення медперсоналу до хворих. Після цього керівництво медзакладу почало відверто звинувачувати керівництво області в прискіпливості та політичних інтригах. Пізніше в соцмережах з’явилися фото жахливого утримання людей та відверті розповіді про катування душевнохворих деякими працівниками медзакладу.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, скандал, психиатрическая лечебница
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