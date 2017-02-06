Сколько стоит проезд в «справедливых» маршрутках

06.02.2017 14:12

Частные перевозки больше нельзя назвать прибыльным бизнесом, заработать в этой сфере уже сложно даже налоговикам

Об этом Politeka сообщил источник в Профсоюзе автомобильного транспорта и путевого транспорта Украины.

«Частные перевозчики являются просто посредниками между финансами. Если говорить откровенно, это даже трудно назвать бизнесом. Десять лет назад, если работник налоговой слышал: «Автобусные перевозки», у него сразу загорались глаза, и он начинал активно думать. Сейчас же он и мускулом на лице не дрогнет, потому что там больше нечего забирать», — заверил наш собеседник.

Комментируя повышение стоимости проезда, эксперт заявил, что некоторые маршруточники, в частности в Киеве, действительно его завысили. В то же время другие перевозчики оценили свои услуги более справедливо.

«Есть отдельные маршруты со стороны Святошино, которые очень сильно завысили стоимость. Так, если общая длина маршрута составляет 11 км, проезд у них стоит 12 грн. Это получается более одной гривны на пассажирокилометр. У справедливых маршрутчиков эта сумма не превышает 75 копеек», — пояснил эксперт, добавив, что «несправедливых» маршруточников можно встретить и в районе станции метро Академгородок.

В Профсоюзе также напомнили, что в стоимость проезда заложен не только бензин, но и комплектующие, а также запасные детали, покрышки, аренда помещений и так далее. Соответственно, все эти расходы ложатся на плечи владельцев компаний.