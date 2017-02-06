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Сколько Украина платит боевикам за уголь

06.02.2017 17:58
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Сколько Украина платит боевикам за уголь

Украина ежегодно платит оккупантам Донбасса огромные деньги за уголь

Об этом пишет Politeka по информации военного эксперта Дмитрия Тымчука в Facebook. 

«Себестоимость добычи антрацита на Донбассе – порядка 600 грн/тонна, цена в Донецке (если перевести с рублей в гривны) – порядка 1100 грн/тонна, «ахметовские» компании продают этот уголь Украине за 1800 грн/тонна, в Киевской обл. он стоит от 3500 грн/тонна. В год, согласно данным Кабмина, у ОРДЛО мы закупаем 9 млн тонн», — написал он.

Тымчук отметил, что даже с учетом логистики на выходе получаются миллиарды.

«Которые кладут себе в карман и «ЛДНР» (кстати, это случайно не пресловутое «финансирование терроризма»?), и Ахметов, и большие шишки в Киеве. Этой схемы хватает на всех. И это только уголь», — написал эксперт, комментируя тему торговой блокады Донбасса ветеранами АТО.

Как писала Politeka, нардеп побывал недавно на месте блокады Донбасса и более детально рассказал, чем Украина торгует с оккупантами.

 



Теги: Украина, Донбасс, уголь, боевики
 
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