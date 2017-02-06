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Снегопад в Киеве: Кличко выгнал всех

06.02.2017 13:15
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Снегопад в Киеве: Кличко выгнал всех

В уборке улиц и дорог Киева задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы

Об этом, как передает Politeka, сообщили в КГГА со ссылкой на «Киевавтодор».

Согласно сообщению, с ночи понедельника 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке непрерывно работают на улично-дорожной сети города. По состоянию на 6:00 было 4 раза проведен полный комплекс работ по обработке и очистке дорог от снега, а по состоянию на 8:30 такие работы выполнялись в пятый раз.

Сегодня ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро проездной состояние дорог, очистки проводилось колоннами снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром большие колонны были разбиты на меньшие в составе до 3 единиц спецтехники.

Чтобы организовать безопасное движение автотранспорта по дорогам столицы в течение суток предприятия «Киевавтодора» использовали 1753 т. соли и 1462 т. песчано-соляной смеси. Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, к уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы.

Напомним, что с 6 утра в столицу был ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

Добавим, в настоящий момент уровень пробок на дорогах 8 баллов. При этом количество произошедших ДТП превысило 20.



Теги: Донбасс, Киев, Кличко, снегопад
 
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