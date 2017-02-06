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Тимошенко: На Донбассе необходимо ввести военное положение

06.02.2017 17:31
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Тимошенко: На Донбассе необходимо ввести военное положение

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе, сообщают РИА Новости.

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в минувшую пятницу заявлял, что введение военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

"Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями", — сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

При этом она утверждает, что властям необходимо стоять на позиции, что это "война России против Украины".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, военное положение, Тимошенко
 
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