Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину

06.02.2017 12:25

Президент США Дональд Трамп уже заметил нездоровый интерес Кремля к Украине и готов использовать его в своих целях

Об этом у себя в Facebook написал политолог Виктор Небоженко, передает Politeka.

Эксперт констатирует, что новый президент США уже понял, что больше всего Путина волнует Украина. Сейчас Трамп хочет решить, как ему использовать «нездоровый интерес» и ту ловушку, в которую Путин попал, начав агрессию.

Как опытный бизнесмен и переговорщик, Трамп прекрасно оценил тотальную зависимость Кремля от своей военно-политической авантюры в Украине, и начинает тянуть время. В свою очередь Путину некуда отступать — он может решить «украинскую проблему» только с помощью США.

«Это уже стало понятно всем и в том числе и Трампу. Отсюда упорное нежелание Трампа, немедленно встречаться с Путиным и решать российско-украинский конфликт на условиях Кремля», — констатирует эксперт.

По мнению политолога, у Трампа еще есть несколько месяцев для того, чтобы выработать свою позицию. Украина является слабым, но важным естественным союзником США в политике сдерживания России. Однако украинская коррумпированная власть не может вывести страну из кризиса, провести реформы и оказать достойное сопротивление России.

Поэтому, администрация президента Трампа не собирается отказываться от Украины, как достойного форпоста европейской безопасности, но она собирается поменять коррумпированный и олигархический украинский высший политический менеджмент и поменять форму финансирования Украины.

«С одной стороны, США хотят провести аудит потраченных на Украину денег. С другой стороны , администрация Трампа начала интенсивные поиски новых политических партнеров в Украине, способных эффективно взаимодействовать с США», — констатирует политолог.

Источник: politeka.net