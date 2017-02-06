Украинцам вернут налоги: кто может получить и за что

06.02.2017 08:21

Украинцы имеют право на налоговую скидку – это финансовый инструмент, позволяющий гражданину вернуть часть от ранее уплаченных государству налогов. Например, можно получить возврат денег за обучение в вузе на контрактной основе.

Об этом пишет ФинАгент.

Зачем дается налоговая скидка

Во всем мире есть траты денег, которые считаются полезными для общества, так как оно признает такие расходы социально значимыми, нужными. Поэтому государство готово такие денежные вложения граждан поощрять.

Либо, наоборот, существуют социальные проблемы, которые можно возврат налога смягчить. Если граждане будут знать, что им за что-то вернут деньги, они будут охотнее тратить, попутно решая задачи государства.

Возвраты денег за эти правильные траты и называются налоговой скидкой. Или, другими словами, налоговым возвратом – государство вернет часть уплаченных до этого вами налогов: подоходного налога (ПДФО) и социальных взносов.

За что дается налоговый возврат

Количество детей в семьях падает, а продолжительность жизни в Украине растет. Пенсионеров становится больше, а работников – меньше, что постепенно убивает солидарную пенсионную систему. Значит, рождаемость населения выгодно поощрять. Именно поэтому под налоговый возврат попадают операции по репродуктивной медицине.

Нефтепродукты дорожают, а бензин загрязняет атмосферу. Значит, и переоборудование автомобиля на биологически безопасный вид топлива (газ) выгодно поощрять. Это еще одна тема для возврата налога.

Людям нужно жилье. Граждан, которые не требуют квартир от государства, а готовы его покупать самостоятельно, должно быть больше. Значит, ипотечные кредиты выгодно поощрять.

Одно из оснований для возврата налога – высшее образование для детей. Государство заинтересовано в умной и квалифицированной рабочей силе. И если ребенок учится на платном отделении учебного заведения, то родители получают право на налоговый возврат.

Здесь уточним: студент должен быть неработающим. А родители – наоборот, должны работать, получать официальную заработную плату, и платить с нее налоги и социальные взносы. Тогда можно оформлять возврат налога на обучение детей.

Какие документы нужны для возврата налога за обучение?

Документы подаются за прошедший год. Сдаются они в течение всего текущего года (не путаем с декларацией должностных лиц, которые подаются до 1 апреля). Накапливать скидку или переносить на следующий календарный год нельзя.

Чтобы оформить налоговый возврат за обучение, нужно сдать в налоговую:

- паспорт (оригинал для сверки + копия ребенка и родителя);

- идентификационный код (оригинал для сверки + копия);

- справку о заработной плате родителя за прошлый год (оригинал берем в своей бухгалтерии);

- контракт на обучение, по которому платились деньги (копия);

- кассовая квитанция на оплату контракта на учебу (оригинал);

-заполненная налоговая декларация (заполненный оригинал в 2 экз.)

Размер налогового возврата – около 15% от годовых платежей. Более точно считает формула, в зависимости от величины зарплаты по справке и годового взноса.

Источник: from-ua.com