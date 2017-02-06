Уловки производителей: как украинцы переплачивают за продукты

06.02.2017 13:20

В связи со снижением потребительской способности украинцев на полках супермаркетов начали появляться мини-упаковки продуктов

При этом цена не снижается пропорционально уменьшению продукта, пишут «Вести».

Более того, часто визуально пачки выглядят одинаково, но их содержимого на 25–50, а то и 100 г меньше. К примеру, традиционную литровую бутылку молока днем с огнем не найти — есть по 890 и 900 мл. В большой упаковке крупы часто не честный килограмм, а 875–900 гр.

Производители комментировать тенденцию отказываются.

В свою очередь директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко поясняет, что так производители отреагировали на изменение потребительского поведения. По его словам, люди стали чаще ходить в магазины. И если раньше они закупались раз в неделю, то теперь — три-четыре раза в неделю мелкими партиями.

«Они покупают ровно на ту сумму, которая есть в кармане. А если там 20 грн — значит, он купит всего 100 г масла», — говорит он.

Эксперт подчеркивает, что на самом деле, покупая малыми порциями, украинцы переплачивают.

«Первое, на что смотрит сегодня покупатель, — на цену, а 200 там грамм или 180, он обратит внимание не сразу. Однако поделить упаковку на два — не значит снизить цену вполовину, а значит сделать ее дешевле на 30% максимум. Поэтому по итогу люди переплачивают», — отмечает глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Источник: politeka.net