В Нацгвардии создали новое подразделение - горно-патрульную роту (ВИДЕО)

06.02.2017 11:00

В Национальной гвардии Украины создали новое подразделение - горно-патрульную роту, которая будет базироваться в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "5 канал".

Бойцы подразделения, которых насчитывается около сотни, будут оказывать помощь пограничникам в патрулировании труднодоступных горных районов Карпат. Горно-патрульную роту создали в январе, на первое боевое дежурство нацгвардейцы выйдут весной.

