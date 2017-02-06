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В Нацгвардии создали новое подразделение - горно-патрульную роту (ВИДЕО)

06.02.2017 11:00
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В Нацгвардии создали новое подразделение - горно-патрульную роту (ВИДЕО)
В Национальной гвардии Украины создали новое подразделение - горно-патрульную роту, которая будет базироваться в Ивано-Франковской области.
 
Об этом сообщает "5 канал".
 
Бойцы подразделения, которых насчитывается около сотни, будут оказывать помощь пограничникам в патрулировании труднодоступных горных районов Карпат. Горно-патрульную роту создали в январе, на первое боевое дежурство нацгвардейцы выйдут весной.
 
Как сообщил начальник штаба Западного территориального управления Национальной гвардии Олег Сахон, одной из задач подразделения станет борьба с контрабандой, браконьерством и незаконной вырубкой лесов.

Ранее группа "ИС" сообщала, что для масштабного наступления на Авдеевку у боевиков нет важного ресурса

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, армия, рота, нацгвардия
 
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