В Украине ждут транш от МВФ: что, если денег не будет

06.02.2017 09:03

Украина ждет четвертый транш от Международного валютного фонда с декабря 2016. Фонд обещает дать 1 млрд долл. после утверждения обновленного меморандума с условиями, которые выполнит страна. Ожидается, что Украине придется повысить пенсионный возраст, а также открыть рынок земли. Транш под угрозу ставит изоляционная внешняя политика президнета США Дональда Трампа, а голос США в МВФ – весомый, отмечают эксперты.

Правительству деньги нужны для пополнения золотовалютного фонда, расчетов по кредитам и закрытия дыр в бюджете. Если в стране не проведут структурных реформ, МВФ приостановит сотрудничество с Украиной. Что будет, если Украине откажут в транше, узнавал сайт Сегодня.ua.

Почему МВФ не дает кредит Украине

Международный валютный фонд пообещал провести заседание по Украине после доработки меморандума о сотрудничестве. Поскольку голос США в МВФ весомый, в этом году Украине сложнее будет получить транш из-за ужесточенной внешней политики Трампа, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"МВФ будет более прагматичным и сохранит зависимость от США. В Фонде вес голоса страны зависит от ее части в капитале, а доля США составляет 16,5%. Пакет из 15% дает право блокировать решения", – говорит эксперт.

Украине важно получить транш, пока прагматизм во внешней политики США не начал зашкаливать и Трамп не назначил в совет директоров МВФ своего человека. Директор-распорядитель МВФ Кристин Логард в средине января заявила, что осталось уладить пару моментов.

"У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату", – сказала Логард в Давосе после переговоров с Петром Порошенко.

Совет директоров МВФ точно не будет рассматривать вопрос по траншу до 6 февраля, судя по календарному плану, опубликованном на сайте Фонда.

"Для начала нужно, чтобы с Порошенко встретились представители администрации Трампа. Когда будет найден общий язык с президентом США, тогда можно ждать транш. Решение МВФ – это скорее решение Штатов", – добавляет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что Украина будет должна

Страна должна гарантировать Международному валютному фонду, что может возвратить кредит. Без реформ и экономического роста это невозможно. Поэтому, в меморандуме с МВФ прописывают условия, которым старана обязывается следовать. В документе президент, глава Нацбанка и министр финансов соглашаются "залатать дыры" в бюджете и провести реформы – это гарантии того, что экономика будет расти, а Украина сможет рассчитаться по кредиту.

"Международный валютный фонд предъявляет три условия для всех стран: снизить дефицит бюджета, стабилизировать курс валют и, самое важное, – провести немедленные структурные реформы. Если первые два выполнить правительство может, то с реформами Украине тяжело", – отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Каким будет новый меморандум с МВФ, предугадать невозможно, отмечает Александр Охрименко. Недавно в одном из украинских СМИ опубликовали якобы проект меморандума Украины с Фондом. В нем говорится о повышении пенсионного возраста, монетизации субсидий, земельной реформе, об аудите ПриватБанка, создании реестра получателей соцвыплат и создании законодательного поля для работы антикоррупционных судов и других пунктах.

"Проект меморандума – это секретный документ. То, что опубликовали – возможно черновик, а возможно и фейк. Скорее всего, это докладная записка, которую написали в правительстве для МВФ. Это предложения, с которыми МФВ согласится, или нет. Каким будет окончательный меморандум, мы не угадаем", – отмечает Александр Охрименко.

Олег Устенко уверен, что в этот раз Украине придется провести пенсионную и земельную реформы, закончить приватизацию и монетизировать субсидии.

"В прошлом году дефицит Пенсионного фонда составил 6,4% ВВП – это катастрофически много. Это из-за отсутствия роста и плохого инвестиционного климата. Существуют два выхода – отменить пенсии, как в странах Центральной Азии, либо уровнять пенсии до минимальной – но украинский менталитет не приемлет таких шагов. Повышение пенсионного возраста до 63 лет ничего не даст – это только отсрочка проблемы", – говорит Устенко.

Монетизация субсидий нужна, чтобы украинцы сами решали – тратить деньги на утепление домов или на оплату коммуналки. Приватизацию нужно закончить, пока госпредприятия не потеряли окончательно свою стоимость.

"Мы приватизацией не повышаем доход в госбюджет, а уменьшаем нагрузку на налогоплательщиков в будущем", – говорит Устенко. Земля может привлечь в Украину инвесторов. Но всю землю продавать не нужно. "Здесь возможен компромисс – есть большое количество государственных земель, не паев, можно начать с них. Возможно, этого хватит", – добавляет он.

"Как я понимаю, Украина не готова брать на себя такие обязательства и ведутся переговоры по более реалистичным для Украины условиям. Большая вероятность, что обязательства Украина не выполнит и это затормозит сотрудничество с МВФ", – считает Александр Паращий.

Программа помощи МВФ заканчивается в 2019 году. До этого времени экономика Украины должна восстановиться, а страна самостоятельно платить по кредитам. Для этого нужно, чтобы ВВП рос на 5% ежегодно, отмечает Олег Устенко. Но в 2016 экономика выросла на 1,8%, а в 2017 ожидается рост на 3%. Если МВФ даст транш, то будет более требователен к Украине, в случае отсутствия структурных реформ и экономического роста, Фонд может приостановить сотрудничество со страной.

Что, если транша не будет

Украине важен не сам транш, а сотрудничество с Международным валютным фондом. МВФ – последняя инстанция, в которую обращаются страны при остром экономическом кризисе. Если Фонд прекратит сотрудничество с Украиной – это будет сигналом для других кредиторов и инвесторов, которые пристально следят за решением организации.

"Деньги конечно нужны для пополнения золотовалютного транша Украины и для покрытия дыр в госбюджете. Но от этого транша зависит продолжение сотрудничества с другими нашими партнерами: Европейской комиссией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком. Отказ в транше понизит Украину в финансовых рейтингах и приблизит до потенциального дефолта", – говорит Андрей Новак.

Если Международный валютный фонд не даст кредит, то стране придется либо брать деньги из золотовалютного резерва, либо искать кредиторов на внешних рынках под большие проценты, отмечает Олег Устенко. Из 15,5 млрд долларов резерва Украина может взять 4 млрд долларов, остальное – деньги МВФ.

"Когда золотовалютные резервы снижаются на такие суммы – это вызывает серьезные волнения кредиторов не только Украины, но и бизнеса. Из-за этого могут пострадать частные предприятия, которые нуждаются в кредитах. Как только иностранный кредитор увидит, что программа с МВФ остановлена, он не захочет финансировать предпринимателей", – говорит Олег Устенко.

Украина для продолжения сотрудничества должна выполнять условия, под которыми подписывается. По словам Александра Охрименко, Украина за два года сделала мало – пенсионная реформа оттягивается, а земельную ежегодно блокируют депутаты Верховной Рады.

Международный валютный фонд открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму 17 млрд долл. в марте 2015 года. Она предполагала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделение стране в 2015 году четырех траншей, в 2016 году – еще четырех. Однако страна получила три транша: первый на 5 млрд долл. в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд долл. в августе 2015 года и третий на 1 млрд долл. в сентябре 2016 года.

Источник: from-ua.com