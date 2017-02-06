За что украинцам блокируют банковские карточки

06.02.2017 11:38

Банки все чаще блокируют карточки своих клиентов, большинство из которых не имеют никакого отношения к финансовым махинациям

Об этом Politeka сообщил управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

По словам эксперта, ранее банки только сообщали в финмониторинг относительно того, что по таким-то счетам клиентов осуществляются подозрительные операции, а теперь и сами пытаются блокировать такие счета.

«Раньше они просто подавали информацию, не блокируя действия банковской карточки, вследствие чего служба финмониторинга, милиция и СБУ, фактически, просто не интересовались такими махинациями. Занимались они только теми клиентами, которые были им интересны. Сейчас же банки пытаются по требованию Национального банка блокировать такие счета для того, что бы пресечь подобные схемы», — сообщил Черный.

Эксперт также подчеркнул, что под такие критерии могут попадать обычные, законные операции клиентов.

По его словам, в случае блокировки клиенту необходимо прийти в банк и предоставить всю необходимую информацию об операции. После этого функционирование счета и карточек возобновляется.

«Критерии эти необходимо менять, но для этого нужна наработанная база информации по подобным случаям, при помощи которой и происходила бы корректировка. Ведь это должно касаться только мошенников, а не нормальных людей и честных операций», — уверен Черный.

При этом эксперт подчеркивает, что суммы, которыми могут заинтересоваться банки, самые разные.

«Один клиент мне рассказывал, что он пришел в один иностранный банкдля проведения оплаты в размере 47 тысяч гривен, но ему отказали, ответив: Мы не будем этого делать, поскольку это подпадает под ФАТФы (ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.).

Черный также предупредил, что в этом году банкротами станут еще несколько банков.

«Национальный банк действительно «косой» режет тех, кто занимался несвойственным банковским операциям бизнесом. Это «банки-схемы», «банки-мойки», а также ненормальное кредитование экономики. Второй причиной «банкопада» является нежизнеспособность самих структур, акционеры которых просто не способны увеличивать капитал по мере его необходимости. У них просто нет денег, поэтому такие банки ушли из рынка», — пояснил Черный.

Источник: politeka.net