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Задержание Януковича: Россия вынесла свой вердикт
Генеральная прокуратура России отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу экс-президента Украины Виктора Януковича, назвав запрос политически мотивированным
Как передает «РИА Новости», об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Куренной заявил, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича.
В результате Генпрокуратура России не удовлетворила ходатайство, ссылаясь на пункт 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче. Согласно статье, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.
Представитель Генпрокуратуры уточнил, что российское ведомство отказало Киеву в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.
Источник: politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Янукович
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