Задержание Януковича: Россия вынесла свой вердикт

06.02.2017 22:10

Генеральная прокуратура России отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу экс-президента Украины Виктора Януковича, назвав запрос политически мотивированным

Как передает «РИА Новости», об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Куренной заявил, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича.

В результате Генпрокуратура России не удовлетворила ходатайство, ссылаясь на пункт 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче. Согласно статье, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что российское ведомство отказало Киеву в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.

Источник: politeka.net



