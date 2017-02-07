Главная / Новости / Украина / Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин
Последние новости раздела
- Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин18:02
- Что украинцам необходимо знать о военном положении17:40
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- С 1 мая понизятся соцнормативы на тепло, свет и газ15:35
- В Киеве под администрацией президента установили "памятник лжецу" (ФОТО, ВИДЕО)15:26
- Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию15:13
Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин
07.02.2017 18:02
Об этом заявил экс-секретарь СНБО, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает Depo.ua.
"Я тоже считаю, что в Украине должен быть единственный государственный язык - украинский. Но делать это надо осторожно. Я бы сказал даже ласково, если можно использовать такое выражение. Тогда можно достичь результатов. Если мы будем это делать граблями, как предлагают некоторые наши депутаты, мы не то что успехов не будем иметь, мы будем иметь неудачи. Языковая проблема очень деликатная и здесь надо привлекать всю нашу интеллигенцию и всю нашу науку, чтобы она использовала только украинский язык. Тогда будет результат. Принятием закона мы не решаем проблему. Это мое мнение", - сказал он.
Фото: donbass.ua/
Теги: политика, Украина, Донбасс, Владимир, украинский язык, государство
Читайте также:
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- Власть в Сети. Выводы сделаны
- В защиту украинского языка голодают девять человек
- Фарион пожаловалась на Колесниченко Генпрокурору
- Госслужащего будут судить за отказ от украинского языка?
- Донбасс и Киев возглавили антирейтинг явки абитуриентов на тестирование по украинскому языку
- 29 обстрелов и двое раненых военных ВСУ - сводка за сегодняшние сутки из зоны АТО19:04
- Минобразования аннулировало лицензии 71 вуза, работающих на территории "ЛДНР"18:50
- В военкоматах РФ идет неприкрытая вербовка контрактников на Донбасс18:27
- В 9 селах Ясиноватского района восстановлено энергоснабжение18:11
- По факту блокирования автодороги вблизи Часов Яра Донецкой области открыто уголовное производство17:56
- Что украинцам необходимо знать о военном положении17:40
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Минобразования аннулировало лицензии 71 вуза, работающих на территории "ЛДНР"18:50
- Американский бизнесмен просит Трампа помочь забрать у Путина ценное кольцо, которое тот отобрал почти десять лет назад18:45
- В военкоматах РФ идет неприкрытая вербовка контрактников на Донбасс18:27
- В 9 селах Ясиноватского района восстановлено энергоснабжение18:11
- Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин18:02
- По факту блокирования автодороги вблизи Часов Яра Донецкой области открыто уголовное производство17:56
- Что украинцам необходимо знать о военном положении17:40
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание