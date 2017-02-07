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Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин

07.02.2017 18:02
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Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин

Об этом заявил экс-секретарь СНБО, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает Depo.ua.

"Я тоже считаю, что в Украине должен быть единственный государственный язык - украинский. Но делать это надо осторожно. Я бы сказал даже ласково, если можно использовать такое выражение. Тогда можно достичь результатов. Если мы будем это делать граблями, как предлагают некоторые наши депутаты, мы не то что успехов не будем иметь, мы будем иметь неудачи. Языковая проблема очень деликатная и здесь надо привлекать всю нашу интеллигенцию и всю нашу науку, чтобы она использовала только украинский язык. Тогда будет результат. Принятием закона мы не решаем проблему. Это мое мнение", - сказал он.


Фото: donbass.ua/

Теги: политика, Украина, Донбасс, Владимир, украинский язык, государство
 
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