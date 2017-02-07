Курс валют на 7 февраля: доллар и евро стали дороже

07.02.2017 08:26

НБУ снова опустил официальный курс гривни к доллару на девятнадцать копеек. Официальный курс гривни к евро опустился на двенадцать копеек.



НБУ установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 7 февраля.

Доллар подорожал на 19 копеек до 27,26 грн.

Евро подорожало на 12 копеек до 29,20 грн.

Кроме того, десять российских рублей поднялись в цене на 8 копеек до 4,64 грн.