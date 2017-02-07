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Пост главы Нацполиции Украины займет бывший замначальника ГУ МВД в Донецкой области Сергей Князев

07.02.2017 22:35
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Пост главы Нацполиции Украины займет бывший замначальника ГУ МВД в Донецкой области Сергей Князев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, предлагает Сергея Князева на должность главы Национальной полиции. Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. Об этом сообщается на его странице в Facebook, передает Depo.Донбасс.

"Сегодня вечером, внес Премьер-министру Владимиру Гройсману, кандидатуру Сергея Князева на назначение на пост главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнем заседании Кабинета Министров Украины", - написал Аваков.

Конкурентами Князева, в последнем этапе конкурса на должность главы Нацполиции были, заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев и директор "Координационного центра по предоставлению правовой помощи при Минюсте" Андрей Вишневский.

Как отмечает Аваков, Князев работал в уголовном розыске с 1995 года, возглавлял управление полиции в Закарпатской, Ровенской, а также работал в Киевской и Донецкой областях. Получил статус участника боевых действий. В ноябре 2014 года, был назначен на должность в.и.о. заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области - начальника криминальной милиции.


Фото: dn.depo.ua/

Теги: Донбасс, главврач, пост, Сергей Абрамов
 
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