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С 1 мая понизятся соцнормативы на тепло, свет и газ

07.02.2017 15:35
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С 1 мая понизятся соцнормативы на тепло, свет и газ

Кабинет министров Украины понизил социальные нормативы на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Об этом говорится в постановлении правительства №51 от 6 февраля, сообщает Корреспондент.net.
Так, Кабмин уменьшил социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Понижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.
В Кабмине отметили, что понижение соцнормативов не предусматривает перерасчет размеров нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.
Напомним, снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий МВФ для получения Украиной следующего транша кредита.



Теги: Украина, Кабинет министров, ЖКХ, тарифы
 
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