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В Киеве под администрацией президента установили "памятник лжецу" (ФОТО, ВИДЕО)

07.02.2017 15:26
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В Киеве под администрацией президента установили "памятник лжецу" (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве под стенами Администрации президента активисты провели "антикоррупционную" акцию, установив перед въездом в администрацию "памятник лжецу". Чучелу приделали лицо действующего президента, пишет uapress.info.

Во вторник, 7 февраля, активисты «Центра противодействия коррупции» и Всеукраинского объединения «Автомайдан» устроили митинг под стенами Администрации президента в Киеве.

Здание АП охраняют силовики. Правоохранители оцепили двор администрации, не подпускают активистов. Сами же митингующие установили перед въездом в администрацию памятник «лжецу с большим носом». Памятником оказалось чучело действующего президента Украины Петра Порошенко.

На так называемый «памятник» активисты вывесили бумажки с фамилиями пойманных на взятках судей, которых впоследствии отпускали из зала суда. Организаторы акции отметили, что мероприятие призвано привлечь внимание украинцев к «лжи президента».

«Сейчас под АП активисты ведущих антикоррупционных организаций говорят о том, что президент по сути солгал относительно судебной реформы и оставил неприкосновенность судей. P.S. Забыл добавить, что все это происходит в рамках плана «Шатун». P.S. 2. Кто только не звонил, чтобы мы не делали чучело Порошенко», - рассказал активист «Автомайдана» Алексей Гриценко.


Фото: uapress.info/

Теги: Донбасс, Киев, акция, коррупция, Администрация президента, Порошенко
 
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