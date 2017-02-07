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Возвращение медосмотра и повышение штрафов - Рада готовит "сюрприз" водителям
Народные депутаты хотят серьезно усложнить жизнь водителям - в Раду подано шесть "автомобильных" законопроектов, среди которых и требование к выдаче медсправок. Об этом пишет "Сегодня".
Эксперты считают новые требования к выдаче медсправок неоправданными и говорят, что они только сделают коррупцию больше.
Здоровье и трезвость. Новшества с получением медсправок такие: их обяжут иметь при себе каждого водителя, за отсутствие хотят ввести штраф 850 грн, за поддельный документ о здоровье - штраф 510 грн. Срок действия справки - от 10 лет для молодых и до 1 года для пенсионеров и тех, кто перевозит людей или опасные грузы.
Сейчас справка стоит 200 грн и получать ее надо при первичной сдаче на права, их замене (например, человек сменил фамилию) или восстановлении утерянных. Если закон примут, то получить справку можно будет только в госмедучреждениях - частные клиники лишат такого права, ибо, по мнению одного из авторов законопроекта нардепа Олега Мусия, там процветает коррупция, мол, справки о профпригодности водителям в 99% случаев выдают заочно.
Кроме этого, хотят расширить и сам медосмотр - помимо десятка врачей от нарколога и психиатра до гинеколога для женщин (мужчинам уролог не нужен), нужно будет сделать кардиограмму, сдать анализы, включая кровь на сахар, группу и резус, проверить зрение и... вестибулярный аппарат!
Также депутаты предлагают еще сильнее бить по карману любителей нетрезвой езды. Если сейчас первый штраф за пьянство - 10 200 грн, то второй, 20 400 грн, - предлагают увеличить в 5 раз, до 102 тыс. грн. Лишенных водительских прав, но севших за руль хотят штрафовать на 17 тыс. грн (сейчас 510 грн).
Но и это не все: один из законопроектов предусматривает норму, согласно которой после составления протокола о пьянстве за рулем виновному нужно будет пройти в наркодиспансере внеочередной медконтроль и профилактические мероприятия (лекции об опасности езды нетрезвым с просмотром фото жутких аварий, как принято за рубежом). Иначе - снова штраф 3400 грн.
Депутаты и эксперты. По словам нардепа Валерия Карпунцова, поддержка среди депутатов есть, но пока законопроекты находятся на рассмотрении в комитетах. "Если комитеты дадут положительное заключение, думаю, Рада проголосует. Так, медсправки для всех - это старая европейская практика", - сказал Карпунцов.
Юрист Вадим Володарский говорит, что аварий из-за плохого самочувствия водителя и сейчас мизер, хотя обновление медсправки не требуется.
"Но есть колоссальная коррупционная составляющая - несложно предсказать возмущение миллионов водителей, загнанных в очереди в госполиклиниках, а также попытки "решить вопрос" со справкой через знакомых врачей. Да и если перечень противопоказаний применять буквально - водителей не останется, ибо найти человека без единого диагноза, запрещающего управлять машиной, очень сложно. Наоборот, нужно приходить к западному формату, когда у будущих водителей проверяют только зрение".
А транспортный эксперт Николай Корчмаренко поддерживает ужесточение наказания за пьянство: "Уже понятно, что новые штрафы в 10 200 грн мало повлияли. А вот если придется заплатить 100 тыс. грн, человек задумается - пить за рулем или нет".
Техосмотр. С ноября 2019 года вернется техосмотр (ТО) для некоммерческих легковушек, отмененный в 2011 году. Законопроект о ТО подан Кабмином еще в мае 2016 г., по нему первый осмотр новая машина пройдет через 4 года, потом - раз в 2 года. По словам главы транспортного комитета Рады Ярослава Дубневича, закон нуждается в доработке.
Как разъяснил эксперт Олег Назаренко, возврат ТО для всех - требование Ассоциации с ЕС.
"Но документ Кабмина ущемляет права водителей и частных СТО в пользу государственных и делает упор на экологичности авто. 60% наших авто "экологию" не пройдут, надо смягчать требования, иначе это путь к коррупции", - рассказал Назаренко.
Фото: sterlitamak.bezformata.ru/
Теги: Украина, Донбасс, водитель, штраф, медосмотр
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