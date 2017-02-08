- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- Берегись мошенников: НБУ дал рекомендации (инфографика)16:58
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»15:48
- Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев15:24
- К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение15:09
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко14:44
- Бойцы ВСУ присоединились к блокаде12:05
- Гражданам Украины массово отказывают в американских визах11:20
- Жительница Мукачево отсудила у Укравтодора 13 тыс. гривен за ремонт машины10:50
- Стрелков назвал имя человека, который в 2014-м не дал Путину официально ввести войска на Донбасс10:40
Берегись мошенников: НБУ дал рекомендации (инфографика)
В связи с активизацией киберпреступности Нацбанк предостерег украинцев от пренебрежительного отношения к данным своих платежных карточек
Как пишет Politeka, соответствующие рекомендации по предупреждению посягательств на секретную информацию Нацрегулятор опубликовал на своей странице в Facebook.
В частности, НБУ напоминает, что сотрудники банка не имеют права звонить пользователям платежных карт и требовать реквизиты платежных карт или пароли к интернет-банкингу.
«Ни служба безопасности НБУ, ни руководство НБУ не имеют потребности и полномочий спрашивать у украинцев о данных их платежных карт и счетов», — заверили в пресс-службе Национального банка.
В связи с этим Нацбанк в очередной раз призвал украинцев не разглашать информацию о своих персональных данных и реквизитах платежных карт.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине набирает силу новый способ мошенничества с карточными счетами. Так, по данным киберполиции, все чаще мошенники пытаются завладеть наличными из банкомата, прерывая связь с банковским сервером.
Теги: Донбасс, НБУ, советы, мошенники
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО16:10
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»15:48
- Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев15:24
- К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение15:09
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко14:44
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много13:49
- В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные13:33
- Скотское отношение. Бойцов АТО отправили в отпуск тентованным КрАЗом - стоя и в лютый мороз17:39
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». ВИДЕО17:22
- Берегись мошенников: НБУ дал рекомендации (инфографика)16:58
- ФК "Днепр" рассчитался с прошлогодними долгами16:45
- В Мариуполе будут проданы остатки кондитерской фабрики 16:28
- В Мариупольском похоронном бюро СБУ проводила обыск: взломали двери, изъяли деньги и документацию. ВИДЕО16:10
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»15:48
- Торговая "блокада" Донбасса лишит тепла дома украинцев15:24
- К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение15:09
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко14:44
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом