Берегись мошенников: НБУ дал рекомендации (инфографика)

08.02.2017 16:58

В связи с активизацией киберпреступности Нацбанк предостерег украинцев от пренебрежительного отношения к данным своих платежных карточек

Как пишет Politeka, соответствующие рекомендации по предупреждению посягательств на секретную информацию Нацрегулятор опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, НБУ напоминает, что сотрудники банка не имеют права звонить пользователям платежных карт и требовать реквизиты платежных карт или пароли к интернет-банкингу.

«Ни служба безопасности НБУ, ни руководство НБУ не имеют потребности и полномочий спрашивать у украинцев о данных их платежных карт и счетов», — заверили в пресс-службе Национального банка.

В связи с этим Нацбанк в очередной раз призвал украинцев не разглашать информацию о своих персональных данных и реквизитах платежных карт.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине набирает силу новый способ мошенничества с карточными счетами. Так, по данным киберполиции, все чаще мошенники пытаются завладеть наличными из банкомата, прерывая связь с банковским сервером.