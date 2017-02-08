Через страховий стаж пенсію не побачать багато українців. ВИДЕО

08.02.2017 21:50

Збільшення страхового стажу для виходу на пенсію стане найбільшою проблемою для багатьох українських пенсіонерів, адже багато з них не мають його у кількості, достатній для виходу на заслужений відпочинок, розповідає market.korupciya.

Таку точку зору висловив експерт з пенсійних систем Олександр Ткач і додав, що ця проблема торкнеться мільйонів українців.

«Це будь-яких категорій населення може торкнутись, тому що в нас, на жаль, є багато людей, які свого часу не були офіційно працевлаштовані. В ті ж 1990-ті роки люди якимось чином виживали, хтось займався торгівлею, хтось ще десь працював за кордоном на якихось підробітках. Одним словом, що в людей страховий стаж не враховувався ніде, ні по яким документам. Таких людей досить багато, навіть тих, в кого стаж, скажімо, 15-20 років, а люди, в яких стажу менше 25 років, їх ще менше. Тому це може торкнутись мільйонів людей і я не став би йти іншим шляхом», – повідомив Ткач.

За його словами, більшість українців зможуть претендувати лише на соціальну допомогу від держави, яка на 30% буде нижчою від пенсії.

«Якщо людині, приміром, 58 років. Давайте якийсь візьмемо її період, в який вона не працювала, точніше, працювала, але не була офіційно влаштована, наприклад, з 1993 по 2003 рік, десять років вона могла не працювати і в неї може, дійсно, цих 25 років стажу не складеться, і вона не буде підпадати під категорію тих людей, які мають право на пенсію солідарної системи. Це не значить, що вона взагалі залишиться без будь-яких пенсій, але тоді вона змушена буде отримувати соціальну допомогу, яка складає відповідний відсоток від мінімальної пенсії», – додав експерт.

Ткач також наголосив, що у пенсійній системі необхідно йти шляхом її реформування, а не просто піднімати стаж чи вік для виходу на пенсію.

Источник from-ua.