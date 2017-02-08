Генпрокуратура открыла дело на народного депутата и экс-лидера батальона "Айдар" Мельничука

08.02.2017 18:20

Народному избраннику из украинской парламентской группы "Воля народа" и бывшему комбату "Айдара" Сергею Мельничуку в этот день, 8 февраля, была вручена копия обвинительного акта по факту создания организованной криминальной группировки.

В Сети опубликована расписка о том, что нардеп получил документ из Прокуратуры. Народному избраннику из украинской парламентской группы "Воля народа" и бывшему комбату "Айдара" Сергею Мельничуку в этот день, 8 февраля, была вручена копия обвинительного акта по факту создания организованной криминальной группировки. В Сети опубликована расписка о том, что нардеп получил документ из Прокуратуры. В официальной бумаге сказано, что парламентарий принял на руки одну из копий обвинительного акта в криминальном производстве, открытом еще 10 июля 2015 года. Сам нардеп дописал в документе от руки, что не согласен со следствием об определенном для себя статусе. "Со статусом подозреваемого не согласен, так как подозрение на вручалось соответствующим должностным лицом", – прокомментировал документ Мельничукв письменном виде.

Завтра, 9 февраля, акт с обвинением, как намереваются следователи, будет повторно направлен на рассмотрение в столичный суд Шевченковского района Киева.

Источник dialog.ua