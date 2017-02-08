Гражданам Украины массово отказывают в американских визах

08.02.2017 11:20

В прошлом году процент украинских граждан, которым США отказали в визах, резко увеличился. Как передает replyua.net со ссылкой на Капитал, отказ в выдаче визы для путешествия с деловой или туристической целю получили почти 41 процент заявителей из Украины. Такие данные недавно были обнародованы пресс-службой Госдепартамента США.

В сообщении Госдепа говорится о том, что Украина стала лидером в Европе по количеству отказов в прошлом году. В Госдепе даже привели данные по соседним с Украиной странам. К примеру, в Молдове было отказано только 36 процентам заявителей, а в России и вовсе отказ в визе типа В получили только 9 процентов просителей. Впрочем, Украина лидирует по отказам только среди европейских государств, а лидерами во всем мире среди «отказников» стали граждане Кубы (81 процент отказов) и граждане Афганистана (73 процента отказа).

Наиболее лояльно власти США относятся к гражданам Сан-Марино, Монако и Лихтенштейна – в этих странах практически не бывает отказов. Нужно отметить, что в 2014 году в визах было отказано только 27 процентам заявителей из Украины, а в 2015 году их число увеличилось до 34 процентов.

Источник from-ua.com