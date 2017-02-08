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Янукович не получит ворованные из бюджета деньги
Лидер украинского народа Петр Порошенко и лидер Швейцарии Дорис Лойтхард вчера, 7 февраля, провели долгий разговор по телефону. Входе личной беседы в очередной раз проговорили шаги по возвращению в госбюджет Украины нелегально выведенных из него средств предыдущей, коррумпированной верховной властью. Такое сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на информационный центр Петра Порошенко.
"Лидеры Украины и Швейцарии обговорили, согласовав следующие шаги, ускорение возврата Украине денежных средств, которые были нелегально выведены "бандой Януковича" и самим экс-президентом и на данный момент сохраняются в швейцарских финансовых организациях", - говорится в коммюнике. Более того, Лойтхард похвалила правительство Украины за видимый прогресс в реформировании украинского государства, это, по ее словам, повышает чувство доверительности со стороны бизнесменов и инвесторов к экономике государства. Лидер Швейцарии удостоверила о личной готовности предоставлять всяческую поддержку в адрес Украины по вопросам реформы судебной системы.
Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, финансы, Порошенко
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