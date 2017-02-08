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Минэкономики хочет отменить госрегулирование цен на продукты
Министерство экономического развития и торговли планирует предложить Кабинету министров отменить государственное регулирование цен на продукты питания на постоянной основе. Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-служба министерства.
Проект этого постановления уже готовится и скоро будет вынесен на обсуждение общественности. В ведомстве сообщили, что временная отмена госрегулирования, которая действовала с октября по декабрь 2016 года, показала положительный результат.
"Результатом пилотного проекта является подтверждение предварительных выводов Минэкономики по низкой эффективности существующих способов ценового регулирования", - сообщает пресс-служба Минэкономики.
В ведомстве сообщили, что, опираясь на данные анализа, Министерство экономического развития и торговли будет предлагать Кабмину признать эксперимент успешным и отменить государственное регулирование цен.
Напомним, на октябрь-декабрь 2016 года правительство в качестве эксперимента отменило нормы относительно установления максимальной торговой надбавки в 15-20% на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло. После приостановления государственного регулирования цен на социальные товары в Украине Госпотребслужба зафиксировала незначительный рост цен.
По данным Госстата, в течение осени хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 26 копеек, хлеб ржаной - на 34 коп. Цена на подсолнечное масло с начала осени существенно не изменилась, сахар подорожал на 11,2%. В ноябре цена на рыбу уменьшалась на 3-5 гривен за кг.
Больше всего могут вырасти в цене куриные яйца, которые и так осенью подорожали в 1,5 раза. Также в течение осени в среднем на 15% выросли цены на молоко и молочные продукты, и снижение цен на эти продукты можно ожидать уже с начала весны.
Из социально значимых мяса и мясопродуктов осенью больше всего подорожало сало (на 12,1%), колбасы вареные первого сорта (на 4,1%). При этом курятина подорожала осенью менее чем на 1 гривну, говядина в цене выросла на 3%, а на свинину цены остались на уровне начала осени, но, вероятно, перед праздниками производители поднимут цены на мясо на 10%
Источник 112.ua
Теги: экономика, Украина, Донбасс, цены, государство
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