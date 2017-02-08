Нардепам не давали слова... на русском. ВИДЕО

08.02.2017 19:20

Главенствующий в Верховной Раде Украины Андрей Парубий сегодня, 8 февраля, обратился ко всем украинским парламентариям с просьбой на заседаниях Парламента говорить на государственном языке. Поводом для такого заявления стали выступления нардепов, известных своими пророссийскими позициями: от "Оппозиционного блока", в частности, Наталии Королевской и Александра Долженкова. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Как стало известно, сначала с трибуны начала говорить на русском Наталия Королевская. Впрочем, после замечания главы Парламента она начала использовать государственный язык. "Я бы просила применить такой подход к каждому народному депутату, а не к отдельным. Большое спасибо", - прокомментировала Королевская замечания спикера. На этом Парубий ответил: "Не создавайте конфликтную ситуацию там, где ее не существует. Мы имеем один государственный язык - украинский. Нельзя даже представить ту ситуацию, когда в любом европейском парламенте - при всем уважении к нацменьшинствам - чтобы депутаты изрекались не на государственном языке. Если нужен перевод - вовремя говорите, будем вам его обеспечивать. Но не провоцируйте конфликт". Впоследствии Андрей Парубий остановил выступление другого депутата от "Оппоблока" Александра Долженкова. Тот настаивал, что с трибуны народный депутат может говорить на любом языке и переходить на украинский отказался.