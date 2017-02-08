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Народным депутатам не до переселенцев. До законов, необходимых для ВПЛ «руки не дошли»
08.02.2017 19:02
Рабочий день 8 февраля в парламенте Украины прошел не в пользу переселенцев — нардепы не рассмотрели 5 законов, необходимых для ВПЛ, которые сегодня стояли на повестке дня.
Народные депутаты Украины сегодня не проявили активности и желания для рассмотрения 5 законов, чтобы облегчить решение проблем переселенцев — работа над законами не состоялась из-за отсутствия необходимого количества народных избранников.
Напомним, ранее сообщалось, что в первую рабочую неделю Верховная Рада рассмотрит пять законопроектов, касающихся переселенцев.
Источник Восстановление Донбасса.
Теги: Донбасс, закон, переселенцы, нардепы
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