Народным депутатам не до переселенцев. До законов, необходимых для ВПЛ «руки не дошли»

08.02.2017 19:02

Рабочий день 8 февраля в парламенте Украины прошел не в пользу переселенцев — нардепы не рассмотрели 5 законов, необходимых для ВПЛ, которые сегодня стояли на повестке дня.

Народные депутаты Украины сегодня не проявили активности и желания для рассмотрения 5 законов, чтобы облегчить решение проблем переселенцев — работа над законами не состоялась из-за отсутствия необходимого количества народных избранников.

Напомним, ранее сообщалось, что в первую рабочую неделю Верховная Рада рассмотрит пять законопроектов, касающихся переселенцев.

Источник Восстановление Донбасса.