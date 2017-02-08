Новые фавориты Вашингтона

08.02.2017 06:53

В течение 25 лет украино-американские отношения строились на преемственности политики президентов. Буша-старшего сменил Билл Клинтон, тот уступил свой пост Бушу-младшему, а после него в Белый Дом на восемь лет пришел Барак Обама – и ни разу итоги президентских выборов в США не вызывали такой паники среди украинской элиты, как сейчас. Потому что новый президент Дональд Трамп эту преемственность оборвал.

Всё пропало!

Украино-американские отношения были намного более стабильнее американо-российских. Америка то дружила с Ельциным, то ссорилась с Путиным, потом мирилась и дружила с Путиным, потом снова ссорилась с Путиным – и при этом две державы то становились лучшими друзьями и союзниками, то возвращались в эпоху «холодной войны». А вот в Украине она всегда делала четкую ставку на прозападных политиков, из которых назначал своих фаворитов. Когда те пребывали в оппозиции – Вашингтон всячески поддерживал украинскую оппозицию, когда те приходили к власти (оба раза через Майдан, что интересно), то он полностью и во всем поддерживал украинскую власть.

Не задумывались, почему? Очень просто: все эти годы Украине во внешнеполитической доктрине Вашингтона отводилась роль одного из форпостов американских интересов в Восточной Европе. А такие форпосты (что американские, что российские) создаются по одной схеме, ключевую роль в которой играет группа «компрадорской» элиты – политики, олигархи и работающих на них СМИ и общественные организации. Эту группу элиты приводят к власти – и форпост готов!

Кстати, интересное наблюдение: большинство прозападных украинских политиков являются не проевропейскими, а проамериканскими. Чтобы там они не вещали избирателям про свой «европейский выбор», но их взгляд на Европу строится через призму американских интересов. Даже сама идея евроинтеграции Украины родилась в 90-х в стенах Госдепартамента, задумавшего наполнить Евросоюз своими «форпостами» - каждый из которых был бы голосом Вашингтона в ЕС. Немцам пришлось приложить немало усилий, чтобы заткнуть такие голоса денежными субсидиями.

Так вот, в течение четверти века Госдеп делал в Украине ставку на группу проамериканской элиты, выбирая из её числа политических фаворитов - которым помогал получать высшие государственные посты. И сменяющиеся в Вашингтоне президенты передавали этих «наших сукиных сынов в Украине» своим приемникам вместе со всеми делами и мебелью – как инвентарь внешней политики США. Всё было стабильно, и в 2017 году Барак Обама должен был передать украинский форпост вместе со стоящими у власти в Киеве «фаворитами Америки» своей преемнице Хилари Клинтон. Но тут случился форс-мажор в виде победы Дональда Трампа. И дело не только в том, что украинские «сукины дети» поторопились поддержать Клинтон, и теперь они имеют виноватый вид перед Трампом.

Политическая дуэль Трампа и Клинтон была уже не тем спором между республиканцами и демократами о размере подоходного налога, как это было десятилетиями прежде. Это был дуализм двух стратегический путей дальнейшего развития Америки, без всякого компромисса и уступок. Вот почему победа Трампа оборвала цепочку политической преемственности американских президентов. А это грозит уже не заменой фаворитов, управляющих американскими форпостами по всему миру, а консервацией или даже закрытием части этих форпостов. В том числе, возможно, и украинского.

Для украинской прозападной (проамериканской) элиты это стало бы настоящей катастрофой. Представьте себе фирму, сотрудники которой четверть века увлеченно занимались кадровыми интригами, и вдруг извещенных о закрытии их предприятия. Это шок, растерянность, потеря ориентиров, крах всех планов. Сколько из них сляжет с инфарктом, сколько выбросится из окна офиса?

Большая политика начинается с сортира

К счастью для украинской элиты, она пока еще не понимает масштаб возможных грядущих перемен, и торопится приложиться к ручке нового хозяина Белого Дома. При этом уже отталкивает конкурентов локтями, а в вскоре начнет и бить друг другу морды: ведь на кону стоит, как минимум, место нового фаворита Вашингтона. И если таковым окажется не Петр Алексеевич со своей «семьей», и не «народнофронтовцы», то кресла под ними зашатаются, чтобы перейти к новым «любимчикам» - то есть страну ожидает перезагрузка власти.

Пока многие оглядывались на Петра Порошенко, первой на встречу с Трампом примчалась Юлия Тимошенко – выкупившая для этого целый столик на «молитвенном завтраке», проводимом в день инаугурации американского президента. По слухам, это обошлось лидеру «Батькивщины» в миллион долларов (благотворительных взносов), но деньги были потрачены не зря. Юлия Владимировна весь завтрак строила Дональду глазки, а когда новый американский президент отлучился «освежиться», то она уже ждала его у дверей туалета.

Что произошло далее, американские СМИ описывают по-разному. ВВС сообщила, что Тимошенко и Трамп на несколько минут уединились в «небольшом офисе». Ряд украинских изданий уверяли, что Юлия Владимировна уговорила американского президента не снимать санкции с России. Пресс-служба Белого Дома это опровергала, заявив, что их встреча была неформальной, длилась 3-4 минуты и ограничилась пожатием рук с обменом любезностями.

Как бы там ни было, но Тимошенко совершила эффектный политический ход: она стала первым из украинских топ-политиков, кто лично встретился и переговорил с новым американским президентом. И это на фоне растерянного Петра Алексеевича со своими «сослуживцами» и мечущегося, как тараканы на кухне, «Народного Фронта». Даже то, что предмет их встречи остался не оглашенным, позволило Тимошенко, вернувшись в Украину, громко намекать «пока вы тут чесались, я уже всё порешала!». Ну а что в сортире, так это ничего: многие известные политики начинали свое восхождение наверх из этого места. Например, Владимир Путин, чья фраза «замочим в сортире», произнесенная им осенью 1999-го (когда он был еще только премьер-министром) заложила основу его высокого политического рейтинга.

Это дало Тимошенко большой политический козырь: ведь пока сохраняется нынешняя неясность в отношениях Киева и Вашингтона, она будет носить имидж самого вероятного из новых фаворитов Белого Дома. А значит, к ней начнут стекаться потенциальные перебежчики и перестраховщики – которые с ноября 2016-го «сидели на чемоданах». В украинской политике с этого обычно начинается очередная смена власти, поэтому можно сказать, что Тимошенко и Трамп вместе «замочили в сортире» нынешнюю коалицию украинской власти.

Надя сможет?

Когда Вашингтон еще только планировал превратить Украину в свой форпост, при выборе «компрадорской» элиты он остановился на украинских национал-патриотах. Не только потому, что еще с 50-х годов прошлого века Госдеп и ЦРУ сотрудничали с украинской националистической диаспорой США. Ведь что стало причиной этого сотрудничества? То, что украинские национал-патриоты были идейно настроены «антимосковски». А значит, они идеально вписывались в предназначенную для них роль - ведь основной задачей «форпоста Украина» было противодействие Москве. Всё это было задумано задолго до 2014 года, задолго до Тузлы, задолго до обретения независимости. Иногда некоторые вещи происходят потому, что они были запланированы.

«Антимосковство» - это единственное, что привлекало Госдеп в украинских национал-патриотах. Без этой характерной черты украинских правых они никогда не понадобились бы Америке. Как не понадобились ей, скажем, российские национал-патриоты, настроенные 100% пророссийски и антиамерикански – поэтому в России Госдеп нашел своих «компрадоров» среди либералов и олигархов.

К чему эти наблюдения? К тому, что выбор новых фаворитов Вашингтона в Украине будет зависеть не от того, кто из них более подобострастно заискивал перед Трампом, а от того, кто их них лучше других сможет выполнить возложенные на них задачи. Подчеркнем: если, конечно, администрация Трампа всерьез намеревается что-то менять в своей внешней, а так же в своей кадровой политике. До недавно предназначение «форпоста Украина» не менялось со времен СССР – поэтому и его новых управляющих выбирали среди определенной части украинской элиты. Но если роль Украины во внешней политике США изменится, тогда не исключено, что новых фаворитов Вашингтон будет выбирать уже по иным критериям, возможно из совершенно иных кандидатов.

Действительно, сейчас многие уверены, что Госдеп Трампа будет избавляться от «обамовского наследства» в Украине и сменит команду БПП и «Народного Фронта» на иных политических лидеров «майдановского лагеря». Учитывая, что вменяемых и влиятельных политиков там почти не осталось, то первыми кандидатами видятся Юлия Тимошенко и Андрей Садовый – далеко не идеальные, но другие еще хуже. Собственно, интриги в таком варианте почти нет: то, что Юлия Владимировна однажды сожрет Петра Алексеевича, предсказывалось давно. Однако существует и другой вариант, уже более интересный: Надежда Савченко.

«Пардон, но она же агент Путина!» - воскликнут некоторые читатели. Действительно, последние несколько месяцев отношение к героине Украине изменилось на 180 градусов. Но присмотримся, кто именно поднял эту волну про «Савченко-зрадницю»? Политики, карманные активисты и придворные журналисты двух партий власти: команды БПП и команды НФ. В случае с Савченко мы наблюдаем такую же организованную сверху тотальную травлю, как когда-то в отношении Пастернака или Солженицына. Причина та же: «выскочка» публично пошла против «линии партии» и осмелилась публично озвучить крамольное мнение. Похоже, что «совок» процветает даже в постмайданной Украине.

Вот только если нынешняя власть начнет сыпаться, то и волна травли Савченко остановится. А если вдруг окажется, что она вошла в число людей, на которых сделал ставку Госдеп, то мы услышим другой хор политиков, активистов и журналистов – восхваляющих Савченко за «смелость говорить правду». И тогда уже её мирные инициативы будут называть не «зрадою», а политической мудростью. «Совок» он такой, даже украинский! То есть исправить имидж Савченко на положительный будет нетрудно, тем более что и сейчас она имеет популярность среди значительной части украинцев. Главное, что она уже раскрученный политик, которого знают все избиратели.

Что могло бы привлечь в ней Госдеп? Во-первых, Савченко сейчас не принадлежит ни к одному из кланов украинской элиты – это редкое достоинство среди украинских политиков. Почти таким же был в 1999 году Виктор Ющенко, вынутый Госдепом из Нацбанка – тогда многие удивлялись, что этот «бухгалтер» без собственной партии, без своей «семьи» и команды вдруг стал фаворитом «прозападных сил». И Савченко была бы многим обязана тому, кто начал бы двигать её в лидеры новой парламентской коалиции или даже в президенты.

Во-вторых, Савченко может работать в рамках новой политической концепции. Которая может выглядеть так: Украина остается проамериканским форпостом в Восточной Европе, однако больше не лезет в Евросоюз и не конфликтует с Москвой. Этот вариант является оптимальным по нескольким причинам. Америка вряд ли станет полностью сворачивать свой проект украинского форпоста, но сведет к минимуму его функции (и свои расходы на него), то есть речь идет о консервации. Трампу не потребуются услуги Украины для противодействия России – а значит, придется убирать от власти в Киеве национал-патриотов с их идеологией вечной войны с Москвой. Но не менять же их на пророссийских политиков! Вариант умеренной проукраинской силы, нейтральной во внешней политике, был бы идеален.

Деловые люди

Сейчас значительная часть украинской прозападной элиты, исправно выполнявшая все рекомендации администрации Обамы, с напряжением надеется на «лучший вариант». Под ним подразумевается, что Трамп ничего не будет менять в американской политике в Украине, ну разве что несколько руководящих фигур. Конечно, даже такой вариант будет означать для Украины политический стресс: попробуйте-ка оторвать от власти президентскую «семью»! Это ведь закончится переделом сфер по всей стране! Но, по меньшей мере, при власти и привилегиях рассчитывают остаться бесчисленные национал-патриоты, вот уже три года увлеченно строящие «украинскую Украину» (точнее, разрушающие Украину прежнюю).

Ну а если у Госдепа будут другие планы относительно Украины? Другие планы – другие кандидаты, вот только кому же из них отдадут предпочтение? Бывшие регионалы отпадают сразу по причине их категорического непринятия половиной страны, попытка вернуть их к власти приведет лишь к новому витку внутреннего конфликта. Точно так же не стоит рассматривать политиков, тесно связанных с Виктором Медведчуком – которого национал-патриоты видят, в первую очередь, как кума Путина. Но есть множество относительно нейтральных кандидатур из числа украинских олигархов, которые больше занимаются бизнесом, а не политикой – как когда-то и Петр Алексеевич. Людей весьма состоятельных, влиятельных, имеющих хорошие тесные отношения с Западом – причем эти отношения никак не зависят от сумасбродства национал-патриотов.

«Имя, сестра, имя!». Да вот, пожалуйста, целых два: Сергей Тигипко и Виктор Пинчук. Первый считался компромиссной фигурой на пост президента Украины еще в 2004 году, и до сих пор умудряется сохранить этот потенциал. Второй в прошлом году засветился как один из главных спонсоров избирательной компании Хилари Клинтон (говорят, он её финансировал «на всякий случай»), но сейчас срочно исправляется, поддерживая Дональда Трампа. Причем, будучи зятем Леонида Кучмы, он не имеет никакого отношения к политическому негативу своего тестя: Пинчук в политических схватках не участвовал, по меньшей мере лично, да и покупал в Верховной Раде всегда только нейтральных «центристов». И вот сейчас у обеих появился шанс удачно выступить дуэтом.

Впрочем, а почему только дуэтом? Ведь эта команда может быть куда многочисленнее, если соберет всех связанных лиц. Не будет тянуть интригу, а сразу выложим этот флэш-роял на стол: Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер являются vip-прихожанами общин «Хабада». Равно как Геннадий Боголюбов и Александр Фельдман. А Сергей Тигипко хоть и остается «вечным комсомольцем», прежде был бизнес-партнером Коломойского и Боголюбова, а также оказал Пинчуку пару огромных услуг. Ну разве не мощная команда для борьбы за власть – особенно с поддержкой Вашингтона?!

Если кто-то узрел в этом заговор сионистов, то он сильно ошибся: сионисты и хасиды не очень ладят друг с другом, а «Хабад» является одним из консервативных направлений хасидизма, критикуемым за некоторую эксцентричность даже другими хасидами. Кстати, американские сионисты больше поддерживали Хилари Клинтон – и это не смотря на её ярко выраженный антисемитизм и симпатии к Палестине. Дональд Трамп, напротив, своим первым же указом отменил американскую помощь Палестине (выписанную Обамой) и выступил с радикально произраильской позицией. Так что «иудейский фактор» вполне может сработать, тем более что для этого Тигипко или Пинчуку не понадобится подкарауливать Трампа у туалета. Необходимую встречу вполне может устроить лидер украинского отделения «Хабада» ребе Шмуэль Каминецкий (главный раввин Днепропетровска), договорившись со своими американскими коллегами – а те обратившись к Трампу через его дочь и зятя.

И это не говоря о том, что у Тигипко и Пинчука есть и другие возможности наладить контакты с Трампом – например, по каналам своих многочисленных заграничных бизнес-связей. В конце концов, зря что ли Пинчук каждый год тратит деньги на устройство «завтраков» в Давосе! На котором, кстати, в этот раз Петра Алексеевича не было: президентская пресс-служба уверяла, что Гарант обиделся на «зраду» Пинчука (статью в «Wall Street Journal»), но ходили слухи, что Порошенко просто не пригласили.

Кстати, тезисы Пинчука в той статье во многом переплетались с заявлениями, которые в последнее время делает Надежда Савченко: её даже начали называть протеже Пинчука. И это наводит на мысль, что если эти наиболее вероятные кандидаты в новые фавориты Вашингтона действительно работают вместе, то, возможно, мы уже наблюдаем формирование будущей команды власти.

А вот Юлию Владимировну в неё не возьмут, поскольку её отношения с Пинчуком испортились еще до попытки захвата Никопольского завода ферросплавов (2005), и даже до того, как Пинчук стал зятем «диктатора Кучмы» (1998). Они рассорились еще в 1995-м, когда не поделили корпорацию «Содружество», бывшую совместным бизнесом семей Тимошенко (Юлия Владимировна, муж, свекор) и Пинчуков-Аршавы. Впрочем, даже отношения ходящих в одну синагогу Пинчука и Коломойского нельзя назвать дружескими: они не раз дрались за совместный бизнес и не всадили друг другу ножи в спину только потому, что их постоянно примирял ребе Каминецкий.

Но Коломойский всегда был неуживчивым сумасбродом, так что если он (и его «тень» Боголюбов) не войдет в эту коалицию, то всем станет только проще: не придется объясняться перед Путиным за «шизофреника» и ломать голову над тем, что делать с его карманными добробатами. А то, что с Россией придется заключать мир, пусть и с дулей в кармане и камнем за пазухой, становится всё очевиднее – и, к сожалению, это уже решили за Украину.

Источник From-UA