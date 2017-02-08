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Стрелков назвал имя человека, который в 2014-м не дал Путину официально ввести войска на Донбасс
В мае 2014 года в Москву с официальным визитом прибыл президент Швейцарии, председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, который стал ключевой фигурой в военном конфликте в Донбассе.
С таким заявлением выступил один из главарей террористов “ДНР” Игорь Стрелков.
По словам оккупанта, 2,5 года назад официальная Москва уступила международному давлению и не решилась ввести войска на захваченные сепаратистами территории восточной Украины.
“В 2014 году российская власть, на мой взгляд, уступила международному шантажу в первую очередь потому, что испугалась санкций в отношении так называемых государствообразующих компаний и в отношении конкретных лиц, которые сумели вывести за последние 15 лет огромное количество средств за рубеж. Именно поэтому, приехал уговаривать Путина не кто-нибудь, а президент Швейцарии (Дидье Буркхальтер – ред.), поскольку в основном средства оседали именно в швейцарских банках.
Собственно говоря, вот и ответ на все вопросы”, - рассказал Стрелков. Он уверен, что тогда Кремль поставил интересы элиты выше “национальных и государственных интересов”.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Швейцария, ДНР, Гиркин
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