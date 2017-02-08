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В Чехии в два раза увеличили квоты для трудоустройства украинцев
Власти Чехии вдвое увеличили количество квот на трудоустройство украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, - сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.
"Мы одобрили расширение в Украине программы трудоустройства", - заявил он. По словам главы внешнеполитического ведомства, в результате подобного решения Чехия сможет трудоустроить 7,6 тысяч человек.
"Это в два раза больше, чем было до принятия такого решения," - добавил Любомир Заоралек.
Как сообщалось ранее, работодатели Чехии обращались к правительству с просьбой разрешить временный набор украинцев на работу в связи с нехваткой рабочих в стране.
В то же время профсоюзы заявляли, что представители бизнеса просто хотят сэкономить, получив дешевую рабочую силу. "Часто при поиске профессиональных рабочих профессий сталкиваешься с заработной платой около 12 тысяч крон ($475). За эти деньги чешский гражданин с трудом сможет прожить, и совершенно ясно, что вряд ли он согласиться на такие условия. Если через месяц место не занято, то компания может нанять иностранного работника", - сказал председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов.
Источник ostro.org
Теги: Донбасс, Чехия, работа, украинцы, трудоустройство
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