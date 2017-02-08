Жительница Мукачево отсудила у Укравтодора 13 тыс. гривен за ремонт машины

08.02.2017 10:50

Жительница Мукачево Елена Сива отсудила у Укравтодора 13 тыс. гривен за ремонт колес своего автомобиля, которые она повредила на центральной улице города, сообщает o-doroge.com.

Женщина говорит, что выбоина была залита дождем и поэтому незаметной. Заехав в выбоину машина стала неуправляемой. Были погнуты диски и повреждены покрышки. Автомобиль вылетел на встречную полосу, чудом обошлось без аварии.

На месте аварии водитель вызвала полицию, был составлен акт о происшествии. Страховая компания отказалась покрывать убытки. Тогда Елена обратилась в суд. Она говорит, что сама не ожидала выиграть дело. Отсуженных денег женщине хватило на ремонт и адвокатов.