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Жительница Мукачево отсудила у Укравтодора 13 тыс. гривен за ремонт машины
08.02.2017 10:50
Жительница Мукачево Елена Сива отсудила у Укравтодора 13 тыс. гривен за ремонт колес своего автомобиля, которые она повредила на центральной улице города, сообщает o-doroge.com.
Женщина говорит, что выбоина была залита дождем и поэтому незаметной. Заехав в выбоину машина стала неуправляемой. Были погнуты диски и повреждены покрышки. Автомобиль вылетел на встречную полосу, чудом обошлось без аварии.
На месте аварии водитель вызвала полицию, был составлен акт о происшествии. Страховая компания отказалась покрывать убытки. Тогда Елена обратилась в суд. Она говорит, что сама не ожидала выиграть дело. Отсуженных денег женщине хватило на ремонт и адвокатов.
Теги: ремонт, суд, Укравтодор, автомобиль
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