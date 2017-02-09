Берлін перепросили за «художника»-нардепа Ради

09.02.2017 20:30

Парламентська фракція «Блок Петра Порошенко» принесла вибачення перед німецькими дипломатами за осквернення нардепом Олексієм Гончаренком фрагмента Берлінської стіни, встановленого біля посольства в Києві

Про це в коментарі «112 Україна» повідомив однопартієць «художника» Сергій Березенко.

Він запевнив, що депутати Порошенко вибачалися безпосередньо перед послом Німеччини в Україні Ернстом Райхелем.

«Ми вибачилися перед посольством і безпосередньо перед послом за такі дії, – сказав Березенко. – Тому що є відповідні конвенції, що захищають права посольств, у тому числі майно. Частина Берлінської стіни – це майно посольства».

Також він відзначив ініціативу мешканців Києва, які вирішили ліквідувати наслідки псування історичного пам’ятника.

«Дуже добре, що це зробили і таким чином показали ставлення громадськості до того, що ображати такого партнера, як Німеччина, який дуже багато зробив для нашої держави», – заявив Березенко.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав дії Гончаренка «сплеском емоцій» у відповідь на скандальну заяву німецького посла Райхеля щодо можливості проведення виборів на окупованій частині Донбасу під дулами російських окупантів.

Источник: politeka.net