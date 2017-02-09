Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Британские истребители перехватили российские бомбардировщики

09.02.2017 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Британские истребители перехватили российские бомбардировщики

Полет российских самолетов был зафиксирован у берегов Великобритании

Не менее четырех британских истребителей были подняты в воздух в четверг на перехват, двух российских бомбардировщиков в Атлантике, сообщает Интерфакс. По сообщению агентства полет которых был зафиксирован у берегов Великобритании.

Как сообщается, две пары истребителей «Торнадо», вылетевшие с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии, были направлены в районы Атлантики к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии для встречи и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков и самолета-заправщика.

В северной части Бискайского залива к британским самолетам также присоединились истребители французских ВВС.

При этом отмечается, что конкретный тип российских самолетов пока еще не известен. Тем временем, в сети появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.

Официального подтверждения данной информации со стороны британских военных пока нет.

 

Источника:  politeka.net



Теги: Россия, Донбасс, истребитель, бомбардировщик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх