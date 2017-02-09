Британские истребители перехватили российские бомбардировщики

09.02.2017 18:30

Полет российских самолетов был зафиксирован у берегов Великобритании

Не менее четырех британских истребителей были подняты в воздух в четверг на перехват, двух российских бомбардировщиков в Атлантике, сообщает Интерфакс. По сообщению агентства полет которых был зафиксирован у берегов Великобритании.

Как сообщается, две пары истребителей «Торнадо», вылетевшие с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии, были направлены в районы Атлантики к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии для встречи и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков и самолета-заправщика.

В северной части Бискайского залива к британским самолетам также присоединились истребители французских ВВС.

При этом отмечается, что конкретный тип российских самолетов пока еще не известен. Тем временем, в сети появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.

Официального подтверждения данной информации со стороны британских военных пока нет.

Источника: politeka.net