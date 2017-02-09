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Британские истребители перехватили российские бомбардировщики
Полет российских самолетов был зафиксирован у берегов Великобритании
Не менее четырех британских истребителей были подняты в воздух в четверг на перехват, двух российских бомбардировщиков в Атлантике, сообщает Интерфакс. По сообщению агентства полет которых был зафиксирован у берегов Великобритании.
Как сообщается, две пары истребителей «Торнадо», вылетевшие с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии, были направлены в районы Атлантики к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии для встречи и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков и самолета-заправщика.
В северной части Бискайского залива к британским самолетам также присоединились истребители французских ВВС.
При этом отмечается, что конкретный тип российских самолетов пока еще не известен. Тем временем, в сети появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.
Официального подтверждения данной информации со стороны британских военных пока нет.
Источника: politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, истребитель, бомбардировщик
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