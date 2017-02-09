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ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света
09.02.2017 11:22
Почти шесть тысяч жителей оккупированного Крыма остались без света из-за обрывов и обледенения проводов в непогоду
Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Politeka со ссылкой на Минэнерго РФ.
«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5 800 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные отключения электричества на оккупированном полуострове происходят вторые сутки. Начались в среде, 8 февраля.
Энергетики работают над ликвидацией последствия аварий.
Штормовое предупреждение в Крыму объявлено на два дня 8-9 февраля.
Теги: Донбасс, Крым, электричество, свет
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