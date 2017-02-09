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ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света

09.02.2017 11:22
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ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света

Почти шесть тысяч жителей оккупированного Крыма остались без света из-за обрывов и обледенения проводов в непогоду

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Politeka со ссылкой  на Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5 800 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные отключения электричества на оккупированном полуострове происходят вторые сутки. Начались в среде, 8 февраля.

Энергетики работают над ликвидацией последствия аварий.

Штормовое предупреждение в Крыму объявлено на два дня 8-9 февраля.



Теги: Донбасс, Крым, электричество, свет
 
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