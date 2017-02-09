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Где живут самые бедные украинские пенсионеры

09.02.2017 12:53
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Где живут самые бедные украинские пенсионеры

Абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии ниже прожиточного минимума

По информации Пенсионного фонда, из 11,9 миллиона пенсионеров, 6,1 миллиона получает меньше 1500 гривен (прожиточный минимум) в месяц, пишет «Сегодня».

При этом средняя же пенсия в Украине – чуть больше 1800 гривен.

Самые высокие пенсии получают жители Киева – больше 2400 гривен, а самыми низкими довольствуются жители Тернопольской области (1560 гривен). Дело в том, что размер пенсий непосредственно зависит от уровня заработной платы в регионе. Больше всего зарабатывают жители столицы, а самые бедные украинцы живут в Тернопольской области.

Согласно данным ПФ, больше всего украинцев на «заслуженном отдыхе» живут в Днепропетровской области – более миллиона человек.

 

Источник: politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, бедность
 
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