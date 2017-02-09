Где живут самые бедные украинские пенсионеры

09.02.2017 12:53

Абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии ниже прожиточного минимума

По информации Пенсионного фонда, из 11,9 миллиона пенсионеров, 6,1 миллиона получает меньше 1500 гривен (прожиточный минимум) в месяц, пишет «Сегодня».

При этом средняя же пенсия в Украине – чуть больше 1800 гривен.

Самые высокие пенсии получают жители Киева – больше 2400 гривен, а самыми низкими довольствуются жители Тернопольской области (1560 гривен). Дело в том, что размер пенсий непосредственно зависит от уровня заработной платы в регионе. Больше всего зарабатывают жители столицы, а самые бедные украинцы живут в Тернопольской области.

Согласно данным ПФ, больше всего украинцев на «заслуженном отдыхе» живут в Днепропетровской области – более миллиона человек.

Источник: politeka.net