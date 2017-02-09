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Гройсман заявляет, что летом в Украину может прибыть руководство НАТО

09.02.2017 18:03
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Гройсман заявляет, что летом в Украину может прибыть руководство НАТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил руководство НАТО в Украину и отметил, что визит может состояться уже летом. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, передает УНН.

"Мы преданы сотрудничеству с НАТО. Приглашаю Североатлантический совет посетить Украину. Визит может состояться уже летом ", - отметил В.Гройсман после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочим визитом в Брюссель .

Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Как сообщалось ранее, В.Гройсман заявил, что Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО .

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Гройсман
 
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