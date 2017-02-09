Из-за сильнейших морозов в Украине закрываются школы

09.02.2017 12:30

В Харьковской и Сумской областях начали отменять занятия в школе из-за сильных морозов, и местами столбик термометра в этих регионах опускается до -30 градусов, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. Из-за сильнейших морозов сегодня были закрыты 24 школы в Харьковской области, а в Сумской области уже второй день подряд занятия пропускают ученики младших классов.



В ночь с 8 на 9 февраля в этих двух областях был зафиксирован очередной температурный рекорд - столбик термометра опускался до 27 градусов мороза. Такие погодные условия многих граждан не останавливают – они продолжают находиться на улице длительное время, в результате чего попадают в больницы с обморожением. В настоящее время с сильными обморожениями в больницах регионов находятся два человека. Спасатели проинформировали о том, что только в Сумской области были развернуты около восьми десятков пунктов обогрева.



Самая морозная погода в Украине сейчас стоит на востоке и на севере. Сегодня ночью в восточных и северных регионах синоптики прогнозируют до -25 градусов. Также в Гидрометцентре отметили, что незначительное потепление придет в страну только после 10 февраля.