Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из-за сильнейших морозов в Украине закрываются школы

09.02.2017 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за сильнейших морозов в Украине закрываются школы

В Харьковской и Сумской областях начали отменять занятия в школе из-за сильных морозов, и местами столбик термометра в этих регионах опускается до -30 градусов, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. Из-за сильнейших морозов сегодня были закрыты 24 школы в Харьковской области, а в Сумской области уже второй день подряд занятия пропускают ученики младших классов. 

В ночь с 8 на 9 февраля в этих двух областях был зафиксирован очередной температурный рекорд - столбик термометра опускался до 27 градусов мороза. Такие погодные условия многих граждан не останавливают – они продолжают находиться на улице длительное время, в результате чего попадают в больницы с обморожением. В настоящее время с сильными обморожениями в больницах регионов находятся два человека. Спасатели проинформировали о том, что только в Сумской области были развернуты около восьми десятков пунктов обогрева. 

Самая морозная погода в Украине сейчас стоит на востоке и на севере. Сегодня ночью в восточных и северных регионах синоптики прогнозируют до -25 градусов. Также в Гидрометцентре отметили, что незначительное потепление придет в страну только после 10 февраля. 

Источник:  replyua.net


Теги: Украина, Донбасс, закрытие, мороз, школы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх