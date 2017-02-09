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Кабмин нашел новый источник финансирования строительства дорог
Правительство предлагает направить высвободившиеся от реструктуризации облигаций внутреннего госзайма средства на дороги.
Кабинет министров Украины предлагает направить средства, которые могут высвободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проводимой Национальным банком Украины и Министерством финансов, на строительство дорог, передает УНИАН.
Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания в правительстве с участием главы правительства Владимира Гройсмана, главы НБУ Валерии Гонтаревой и руководства дорожных госхолдингов. В частности, в ходе заседания глава правительства отметил, что реструктуризация (репрофайлинг) ОВГЗ позволит сэкономить порядка 15 млрд грн, которые можно направить в качестве дополнительного финансирования на дороги.
Это, по его мнению, позволит в 2,5 раза увеличить бюджет дорожных работ по сравнению с 2016 годом. При этом Гройсман подчеркнул, что глава государства - Петр Порошенко - полностью разделяет это предложение, поскольку строительство дорог является одним из ключевых приоритетов.
«Ориентировочная сумма с учетом ресурса от репрофайлинга составит около 35 млрд грн, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Это ощутимый объем для страны. Главное - логистика». Он напомнил, что сегодня есть три ключевых источника финансирования всех дорожных работ - госбюджет, средства международных финансовых организаций и внутренние источники.
«Система готова к масштабному строительству дорог, начато возрождение автодорожного хозяйства, подготовлена проектная документация, подготовлены техника и материалы. Вопрос дорог имеет очень важное значение. Соединение торговых коридоров с морскими портами позволит играть существенную роль в перемещении товаров», - сказал глава правительства.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, финансирование, Кабмин, дороги
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