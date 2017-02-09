Коммунальщики придумали новый метод борьбы с должниками

09.02.2017 07:04

Столичные ЖЭКи придумали оригинальный способ борьбы с должниками, а именно - наклейки со стыдящими надписями.

Тираж таких наклеек был обнаружен В ЖЭКе №906 на улице Выборгской, сообщают "Вести".

Как объясняют коммунальщики, такие меры вынужденные, поскольку из-за огромных долгов они находятся на грани коллапса.

Всего было обнаружено два вида наклеек. На одних текст: "Я должник. Пусть за меня платят соседи". На других угроза: "На ваше помещение наложен арест! Немедленно оплатите задолженность за жилищно-коммунальные услуги, иначе, в соответствии со ст. 62 Закона Украины "Об исполнительном производстве", ваше имущество будет реализовано на аукционе в счет погашения задолженности".

Источник: from-ua.com