Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коммунальщики придумали новый метод борьбы с должниками

09.02.2017 07:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коммунальщики придумали новый метод борьбы с должниками

Столичные ЖЭКи придумали оригинальный способ борьбы с должниками, а именно - наклейки со стыдящими надписями.

Тираж таких наклеек был обнаружен В ЖЭКе №906 на улице Выборгской, сообщают "Вести".

Как объясняют коммунальщики, такие меры вынужденные, поскольку из-за огромных долгов они находятся на грани коллапса.

Всего было обнаружено два вида наклеек. На одних текст: "Я должник. Пусть за меня платят соседи". На других угроза: "На ваше помещение наложен арест! Немедленно оплатите задолженность за жилищно-коммунальные услуги, иначе, в соответствии со ст. 62 Закона Украины "Об исполнительном производстве", ваше имущество будет реализовано на аукционе в счет погашения задолженности".

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, должник, коммунальные услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх