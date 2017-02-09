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Коммунальщики придумали новый метод борьбы с должниками
09.02.2017 07:04
Столичные ЖЭКи придумали оригинальный способ борьбы с должниками, а именно - наклейки со стыдящими надписями.
Тираж таких наклеек был обнаружен В ЖЭКе №906 на улице Выборгской, сообщают "Вести".
Как объясняют коммунальщики, такие меры вынужденные, поскольку из-за огромных долгов они находятся на грани коллапса.
Всего было обнаружено два вида наклеек. На одних текст: "Я должник. Пусть за меня платят соседи". На других угроза: "На ваше помещение наложен арест! Немедленно оплатите задолженность за жилищно-коммунальные услуги, иначе, в соответствии со ст. 62 Закона Украины "Об исполнительном производстве", ваше имущество будет реализовано на аукционе в счет погашения задолженности".
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, должник, коммунальные услуги
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