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Крепкие морозы продолжат терзать украинцев
В пятницу, 10 февраля, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -5...-7 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -3...-9 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +1...-4 градуса.
На севере переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-21 градус, днем -2...-8 градусов.
В центре переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-21 градус, днем -3...-9 градусов.
На востоке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -3...-9 градусов.
На юге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-20 градусов, днем -2...-8 градусов.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, мороз
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