Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Крепкие морозы продолжат терзать украинцев

09.02.2017 22:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Крепкие морозы продолжат терзать украинцев

В пятницу, 10 февраля, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -5...-7 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -3...-9 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +1...-4 градуса.

На севере переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-21 градус, днем -2...-8 градусов.

В центре переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-21 градус, днем -3...-9 градусов.

На востоке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -3...-9 градусов.

На юге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-20 градусов, днем -2...-8 градусов.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, погода, мороз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх