Крепкие морозы продолжат терзать украинцев

В пятницу, 10 февраля, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -5...-7 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -3...-9 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +1...-4 градуса.

На севере переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-21 градус, днем -2...-8 градусов.

В центре переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-21 градус, днем -3...-9 градусов.

На востоке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -3...-9 градусов.