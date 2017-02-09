ВИКТОР ЧАНОВ УМЕР ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА НЕГО

09.02.2017 13:29

Незадолго до смерти на Виктора Чанова напали неизвестные, сообщает "Спорт Экспресс".

20 января в окрестностях Киева злоумышленники остановили его машину и нанесли многочисленные травмы. В итоге Чанов получил сильную черепно-мозговую травму. На следующий день ему была сделана сложная операция, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Виктор Чанов умер 8 февраля около восьми часов вечера.