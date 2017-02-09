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ВИКТОР ЧАНОВ УМЕР ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА НЕГО
09.02.2017 13:29
Незадолго до смерти на Виктора Чанова напали неизвестные, сообщает "Спорт Экспресс".
20 января в окрестностях Киева злоумышленники остановили его машину и нанесли многочисленные травмы. В итоге Чанов получил сильную черепно-мозговую травму. На следующий день ему была сделана сложная операция, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Виктор Чанов умер 8 февраля около восьми часов вечера.
Теги: Украина, Донбасс, футбол, футболисты, легенда, умерший
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