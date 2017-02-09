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ЛИТВА ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ТРУДОУСТРОЙСВА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
Стране нужны украинские программисты, инженеры и техники.
Правительство Литвы облегчило трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран и надеется привлечь таких работников из Украины. Об этом заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.
"Если смотреть на статистику последних лет, то тех люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польшей. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться", – заявил премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей.
Накануне правительство Литвы одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы, в частности, программистов, специалистов в сфере информационных технологий, инженеров различных сфер, техников.
Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.
Как сообщал Корреспондент.net, Чехия увеличила квоту для рабочих из Украины. Чешский МИД будет выдавать вдвое больше разрешений на работу для украинцев с нынешних 400 до 800.
Источник: news.siteua.org
Теги: Донбасс, Литва, трудоустройство, украинец
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