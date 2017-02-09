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Луганщина лидирует по количеству желающих служить в ВСУ
09.02.2017 20:05
Луганский областной военный комиссариат занял первое место по приему на военную службу по контракту в IV квартале 2016 года.
Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОВГА.
Так, на военную службу по контракту в области было принято 531 жителя региона, тогда как в минувшем году всего на военную службу по контракту в области было принято 1968 человек.
Лучшими по этому направлению в 2016 году стали военные комиссариаты Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.
Ранее группа ИС сообщала, что для масштабного наступления на Авдеевку у боевиков нет важного ресурса.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ
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