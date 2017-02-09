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Луганщина лидирует по количеству желающих служить в ВСУ

09.02.2017 20:05
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Луганщина лидирует по количеству желающих служить в ВСУ

Луганский областной военный комиссариат занял первое место по приему на военную службу по контракту в IV квартале 2016 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОВГА.

Так, на военную службу по контракту в области было принято 531 жителя региона, тогда как в минувшем году всего на военную службу по контракту в области было принято 1968 человек.

Лучшими по этому направлению в 2016 году стали военные комиссариаты Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.

Ранее группа ИС сообщала, что для масштабного наступления на Авдеевку у боевиков нет важного ресурса. 

 

Источник:  sprotyv.info

 



Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ
 
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