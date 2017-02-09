Падение ставок по депозитам: чего ожидать дальше

09.02.2017 10:22

До конца года ставки по депозитам могут снизиться еще на 3-4%

Об этом говориться в статье на портале UBR.,

В течения января средняя доходность гривневых депозитов упала на 0,2-0,3% годовых (в 2016 г. — на 4%), а валютных — на 0,26-0,4% годовых (на 2%). В начале февраля доходность по 12-месячным гривневым депозитам составляет в среднем 17,45%, долларовым — 5,39% годовых.

Сильнее остальных вкладчиков огорчил национализированных Приватбанк — он сразу на 2% годовых понизил проценты по валютным вкладам и на 1-1,5% — по гривневым.

Банкиры прогнозируют, что это не последнее в этом году снижение доходности депозитов. К началу 2018 г. средняя стоимость вкладов в гривне снизится на 3-4% годовых.

«В ближайшее время ставки будем понижать, в первую очередь, в гривне. В дальнейшем, через несколько месяцев, думаю, будет еще одна волна понижения ставок. В перспективе индикатором будет учетная ставка», — объяснил ситуацию заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн.

Сейчас учетная ставка НБУ составляет 14%. По информации издания, глава Нацбанка Валерия Гонтарева требует от госбанков снизить доходность депозитов до этого уровня.

При этом чиновников мало интересуют интересы населения. Главная задача – повысить доходность банков и активизировать кредитование.

Источник: politeka.net