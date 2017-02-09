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Почем жилье в столице: вторичка рекордно подешевела, а арендаторы сбегают из-за ЖКХ-счетов
Январь 2017 года традиционно ознаменовался больше праздниками и выходными, чем рабочими днями.
Тем не менее, даже за первый месяц рынок недвижимости отреагировал на важные изменения в жизни государства, пишет Сегодня со ссылкой на аналитиков портала недвижимости M2bomber.
Так, в середине января гривня в очередной раз показала падение, а курс американского доллара пополз вверх.
Как результат, гривневая цена на покупку квартир в Киеве на вторичном рынке в середине января вернулась к показателям сентября 2016 года и составила 26 870 грн за кв. м. Но уже к началу февраля этот показатель снова опустился к 25 880 грн за кв. м и продолжает снижение.
"Если же рассматривать стоимость квартир в долларовом эквиваленте, то просто необходимо указать тот факт, что цена жилья на вторичном рынке упала до рекордно минимальной стоимости и на данный момент составляет 956 долларов за кв. м. То есть, только за первый месяц нового года квартиры потеряли в стоимости больше 2,5% в долларах и 2,4% в гривнях соответственно", - указывают аналитики.
"Вторичка"
К концу января в столице Украины медианная цена на однокомнатные квартиры составляла 936 500 грн (34 560 долларов), на двухкомнатные 1 488 225 грн (55 000 долларов), на трехкомнатные 1 895 500 грн (70 000 долларов).
Цена жилья на вторичном рынке упала до рекордно минимальной стоимости и на данный момент составляет 956 долларов за кв. м, говорят эксперты.
Самыми дорогими районами по стоимости вторичных квартир являются Печерский (43 425 грн/кв. м), Шевченковский (31 960 грн/кв. м) и Оболонский (29 035 грн/кв. м). Среди самых дешевых районов столицы по цене на жилье на вторичном рынке - Деснянский (22 340 грн/кв. м) и Святошинский (22 435 грн/кв. м).
Новостройки
Рынок новостроек остается стабильным невзирая ни на колебания курса валют, ни на новые нормы, например, рост тарифов на присоединение к электросетям с 1 февраля 2017 года.
"Хотя много экспертов рынка прогнозировали увеличение стоимости квартир в новостройках уже в начале этого года (и продолжают это делать), по нашим данным ситуация стабильная: средняя стоимость квадратного метра в новом доме составляет 21 000 грн (778 долл), а колебания в цене за прошедший месяц составили менее 0,2%", - отмечают аналитики.
Аренда жилья
Стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве продолжает корректироваться с конца прошлого года. Так, за январь стоимость арендной платы понизилась почти на 3% по сравнению с декабрем 2016 года, и в среднем по городу составляет: 6 000 грн за однокомнатную квартиру, 8 000 грн за двухкомнатную, 12 500 грн за квартиру с тремя комнатами.
Аналитики связывают незначительное понижение цен и с получением рекордно высоких счетов за отопление в январе за декабрь.
"Много арендаторов столичных квартир задумались о целесообразности оплаты и достаточно высокой аренды, и таких же внушительных счетов за коммунальные услуги. Тем более, повышение минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2017 года до 3 200 грн пока никаким положительным образом не отобразилось на доходах ни столичных граждан, ни остального населения Украины. Поэтому, много жителей страны, которые приезжают в столицу заработать, согласны в данных экономических условиях или же снимать квартиры с хозяином, или же ютиться по несколько человек в комнате", - говорят эксперты.
Спрос на дорогие квартиры падает, и арендодатели на время отопительного сезона неохотно, но все же сбрасывают цены на аренду жилья.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, аренда, жилье
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