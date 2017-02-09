Порошенко домовився з Трампом про візит в США

09.02.2017 15:17

Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом має намір відвідати США

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єром Греції Алексісом Ципрасом, повідомляє «112 Україна».

“Щодо мого візиту в США і переговорів з президентом Трампом. Нещодавно відбулася дуже продуктивна, дуже конструктивна, дуже дружня телефонна розмова між мною і президентом Трампом. Ми обговорили широке коло питань нашого співробітництва, в тому числі й російську агресію на сході нашої держави, незаконну анексію Криму і координацію наших дій у цьому напрямку», – сказав він.

Президент також сказав, що голова українського МЗС Павло Клімкін прибуде до Вашингтона для організації візиту.

«Ми домовилися, що найближчим часом відбудеться мій візит до США, і для технічної підготовки цього візиту ми також домовилися, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори з цього приводу”, – додав Порошенко.

Нагадаємо, у четвер, 9 лютого, прем’єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас прибув в Україну з робочим візитом.

Источник: politeka.net