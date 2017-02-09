Порошенко ждет неприятный разговор с Меркель – экс-советник главы СБУ

09.02.2017 09:28

Украинскому президенту Петру Порошенко придется пояснить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель акт вандализма в отношении Берлинской стены, совершенный его соратником

Об этом заявил бывший советник главы СБУ, дипломат Марикиян Лубкивский, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, поступок заместителя главы фракции БПП встревожил украинских дипломатов.

«Украинские дипломаты очень переживают по этому поводу. Те дипломаты, которые понимают все последствия, которые этот абсолютно бессмысленный поступок будет иметь и для отношений Украины с Германией», — сказал Лубкивский.

Особенно он внимание акцентирует на том, что инцидент произошел после встречи Порошенко с Меркель.

«Это же не просто мальчик что-то разрисовал на стене, а это заместитель руководителя фракции БПП. Я этого не понимаю. Это идет в разрез с любым смыслом и очень напоминает серьезную провокацию, которая совершена для того, чтобы просто минировать наши отношения, в данном случае с Германией. Я не знаю, какие слова будут находить украинские дипломаты, президент, министр иностранных дел, чтобы объяснить Меркель, что произошло», — сказал Лубкивский.

Как сообщала Politeka, нардеп от БПП Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится у посольства Германии в Киеве. На данный шаг нардеп пошел в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе.

В посольстве ФРГ выразили сожаление в связи с повреждением фрагмента исторической Берлинской стены, а также указали на нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Источник: politeka.net