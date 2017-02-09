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Предупредите всех: в Киеве новая схема ограбления квартир
В столице разбойники грабят квартиры под видом работников различных городских служб.
«Внимание всем! Средь бела дня ограбили несколько квартир в Киеве по такому принципу: в дверь звонит пожилая женщина, представляется сотрудником „Киевэнерго" и говорит, что должна сверить показания счетчика. Двери открывают, тут же врываются несколько человек в масках, сбивают с ног жильцов, затыкают рот кляпом и выносят все, что только возможно!!! Повторюсь - это произошло среди бела дня сегодня! Прошу всех, кто прочитал мой пост, - поделитесь и предупредите всех своих родственников, друзей, знакомых, а в первую очередь - людей пожилого возраста, на которых слово „Киевэнерго" действует гораздо серьезнее».
Сообщение с таким текстом было опубликовано несколькими пользователями соцсетей, пишут Факты.
В числе первых - концертмейстер Михаил Мерзликин и работник полиции Александр Довженко. Тут же нашлись как пользователи, которые в этот день такой женщине не открыли, так и те, которые впустили контролера проверить счетчик, но все обошлось.
Подобные случаи в Киеве действительно регистрируются, рассказала начальник отдела по связям с общественностью главного управления Национальной полиции Оксана Блищук. Причем представляться грабители могут не только контролерами «Киевэнерго» - «работники жэка» могут «проверять батареи», «почтальон» - «принести извещение лично в руки», «сосед снизу» - пожаловаться, что вы его заливаете и т. п. Однако массово такие происшествия не фиксируются. В последние дни не зарегистрировано ни одного подобного случая, заверяют в милиции. Тем не менее, киевлянам советуют быть осторожными и не спешить открывать двери даже сотрудникам коммунальных или социальных служб.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Киев, ограбление
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